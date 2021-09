Bobingen

Ein Teil der Bobinger Hochstraße wird im Oktober komplett gesperrt

Der schadhafte Pflasterbelag in der Hochstraße und auch in Teilen der Pestalozzistraße soll gegen einen Asphaltbelag getauscht werden. Dazu muss wieder einmal komplett gesperrt werden.

Von Elmar Knöchel

Der Schrecken für einige Geschäftsleute in Teilen der Bobinger Hochstraße kehrt zurück: Vollsperrung. Voraussichtlich ab 4. Oktober wird die Hochstraße zwischen Kreissparkasse und dem Gasthof Krone komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

