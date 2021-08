Bobingen

vor 36 Min.

Ein unerkannter Schatz in der Kirchennische

Plus Sie ist ein bislang unbeachtetes Juwel an der Bobinger Pfarrkirche: die Ölberggruppe, ein Bildnis von vier Sandsteinfiguren.

Von Anja Fischer

Die Gruppe steht seit vielen Jahren in einer Nische auf der Ostseite der Pfarrkirche. Lange Jahre verbrachte die Figurengruppe als unentdeckter Schatz im Pfarrgarten, bevor sie in den 70er-Jahren ihren Platz in der Nische fand. Der Platz unter freiem Himmel schadete dem Molasse-Sandstein aus Lechbruck, aus dem die jeweils zwischen 200 und 300 Kilogramm schweren Figuren gefertigt sind. Schon seit einigen Jahren war der desolate Zustand der Figuren bekannt, eine Sanierung angedacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

