Bobingen

vor 33 Min.

Er baut Bobinger Kirchen und Moschee im Miniaturformat nach

Islamlehrer und Modellbauer Ahmet Tutam hat die katholische Pfarrkirche St. Felizitas in Bobingen originalgetreu nachgebaut. Auch die Bilal Habesi Moschee und die evangelische Dreifaltigkeitskirche hat er in Miniaturform geschaffen.

Plus Mit detailreichen Modellbauten will Islamlehrer Ahmet Tutam Brücken schlagen und Kinder zum Basteln animieren. Drei seiner Modelle stehen nun in der Grundschule und der Mittelschule in Bobingen. Was ihn daran so begeistert.

Von Anja Fischer

Mit Modellbauten Brücken schlagen – das will Islamlehrer Ahmet Tutam an der Bobinger Laurentiusgrundschule und der Dr.-Jaufmann-Mittelschule bewirken. Der Modellbauer hat beiden Schulen detailgetreue und lebensechte Nachbauten im Miniaturformat geschenkt. In der Dr.-Jaufmann-Mittelschule steht die Bosporusbrücke, die Orient und Okzident verbindet. "Wir sind zwar alle unterschiedlich, haben aber trotzdem Gemeinsamkeiten, die uns verbinden“, sagt Ahmet Tutam.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen