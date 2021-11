Führerscheinloser Autofahrer rammt Polizeiauto in Bobingen

Als die Polizei einen Autofahrer in Bobingen kontrollieren will, setzt der seinen Wagen zurück und knallt gegen das Polizeiauto. Absicht steckt wohl nicht dahinter.

Ein Mann ist in Bobingen bei einer Polizeikontrolle rückwärts gefahren und hat - offenbar unabsichtlich - den Streifenwagen gerammt. Wie die Polizei berichtet, hatten Beamten den Mann am Samstag um 20.10 Uhr in der Sudetenstraße angehalten. Das Auto des 38-Jährigen stand bereits, setzte dann aber plötzlich ein Stück zurück und stieß gegen das dahinter geparkte Einsatzfahrzeug.

"Dabei handelte es sich aber offensichtlich um keine Absicht, sondern um einen Fahrfehler", heißt es im Polizeibericht. Womöglich resultiere der Fehler aus mangelnder Fahrerfahrung. Der Mann hat nämlich keinen Führerschein. Deshalb endete die Fahrt für ihn auch am Unfallort. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 3500 Euro. (AZ)