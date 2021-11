Bobingen

vor 50 Min.

Gastarbeiter in Bobingen: "Deutschland ist Zuhause - Türkei ist die Heimat"

55 türkische Gastarbeiter kamen am 27.11.1961 in Düsseldorf an - die ersten von 400 Bergleuten aus der Türkei, die sich für ein Jahr Arbeit in Deutschland verpflichtet haben.

Plus Der Freundschaftsverein Bobingen feiert zehnjähriges Bestehen. Gleichzeitig wird das deutsch-türkische Anwerbeabkommen 60 Jahre alt. Wie geht es türkischstämmigen Mitbürgern heute?

Von Elmar Knöchel

In Bobingen hat man seit vielen Jahren Erfahrung mit Integration und Zuwanderung. Denn bereits in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts kamen viele türkische Gastarbeiter, um bei Hoechst in Bobingen zu arbeiten. Dachten viele der Arbeiter zunächst, nach nur zwei Jahren wieder zurück in die Heimat zu gehen, sind etliche geblieben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen