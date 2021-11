Bobingen

06:30 Uhr

Gefahr auf der Bahnhofstraße: Kritik von Bobingern zeigt Wirkung

Der Verkehr in Bobingen treibt die Bürger um. Eine gefährliche Verkehrssituation in der Bahnhofstraße soll nun unter anderem durch ein Blinklicht an der Ampel entschärft werden.

Eine gefährliche Verkehrssituation in der Bahnhofstraße sorgte für Kritik an der Bobinger Verkehrspolitik. Nun soll es unter anderem ein Blinklicht geben.

Von Elmar Knöchel

Manchmal kann es auch in der Politik ziemlich schnell gehen. Das zeigte der Bobinger Bauausschuss bei seiner letzten Sitzung. Nach der teils heftigen und emotionalen Kritik an der Bobinger Verkehrspolitik versuchten die Stadträte und Bürgermeister Klaus Förster, die Lage zu entschärfen. Die Vorwürfe von Bobinger Bürgerinnen und Bürgern wegen einer gefährlichen Verkehrssituation in der Bahnhofstraße wogen schwer.

