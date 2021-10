Glasfaser kommt nun doch in die Bobinger Stadtteile

Plus Die Entscheidung hat etwas gedauert. Doch jetzt ist klar: Die Bobinger Stadtteile bekommen Zugang zum schnellen Internet.

Vor nicht allzu langer Zeit hätten viele Bobinger mit dem Wort "Nachfragebündelung" nicht viel anfangen können. Doch seitdem das Konsortium aus Deutsche Glasfaser und M-net angekündigt hat, das Verfahren in den Bobinger Stadtteilen anzuwenden, um damit den Ausbau des Glasfasernetzes auf den Weg zu bringen, hat sich das geändert.