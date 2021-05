Glück im Unglück bei Unfall an Kreuzung in der Bobinger Siedlung

Glück im Unglück hatten zwei Autofahrer am Freitagvormittag in der Bobinger Siedlung, als sie zusammenstießen und ihre Airbags auslösten. Auch die Feuerwehr kam.

Ein 77-jähriger Mann übersah am Freitagmorgen ein anderes Fahrzeug, als er mit seinem Toyota die Kreuzung Krumbacher Straße und Weidenstraße in Richtung Bobingen überqueren wollte.

Er stieß mit dem Volvo einer 42-jährigen Frau zusammen, die auf der Weidenstraße in Richtung Straßberg unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota einige Meter weit zur Seite geschoben. Es kam an der Verkehrsinsel in der Fahrbahnmitte zum Stehen. Die ausgelösten Airbags in den Fahrzeugen müssen wohl Schlimmeres verhindert haben.

Die 42-Jährige erlitt laut Polizeibericht möglicherweise ein Schleudertrauma und wurde in die Wertachklinik gebracht. Der Senior verblieb unverletzt. Nachdem aus einem Wagen Rauch aufstieg, wurde die Freiwillige Feuerwehr Bobingen verständigt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 11.000 Euro. Der Wagen der Frau war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

