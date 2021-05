Graffitis in der Hochstraße

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem unbekannten Graffiti-Sprayer.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Unbekannter an der Rückseite des Fahrradständers auf einem Supermarktparkplatz in der Hochstraße in Bobingen ein Graffiti angebracht. Dies berichtet die Polizei. Der Täter hat mit schwarzer Farbe den Schriftzug "FUCK THE POLICE" auf den unteren Teil der bunten Verkleidung gesprüht. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08234/9606-0. (SZ)