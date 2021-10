Bobingen

Harald Wieczorek schreibt über Not der Flüchtlinge und den Horror auf See

Über seine Zeit auf See hat Harald Wieczorek das Buch "Windstärke 13" geschrieben. Jetzt erscheint ein neues Buch.

Plus Der frühere Seemann und Schauspieler Harald Wieczorek, der lange im Augsburger Land lebte, hat ein neues Buch geschrieben. Es geht unter anderem um Migration.

Von Maximilian Czysz

"Orca – Jasons Traum" heißt der neue Roman von Harald Wieczorek. Das Buch wird auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt. Der Autor und Schauspieler lebte viele Jahre in Wehringen und Schwabmünchen, ehe es ihn nach Spanien verschlug. Dort hatte er ein Erlebnis, das auch in sein Buch um den Weltumsegler Jason einfloss. Der gelernte Seemann Wieczorek erlebte viele Abenteuer auf allen Weltmeeren. 1974 studierte er in Stuttgart Schauspiel und war über 40 Jahre als Theater- und Fernsehschauspieler tätig. Er schrieb Drehbücher und zwei Theaterstücke. Vor allem durch die Karl-May-Spiele Bad Segeberg ist er einem Millionenpublikum bekannt.

