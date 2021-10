Bobingen

Impftermin eines Bobinger Jugendlichen endet vor verschlossener Türe

Vor verschlossener Tür standen Anja Spengler und ihr Sohn am Samstag vor dem Impfzentrum in Bobingen - trotz eines Termins für die Zweitimpfung.

Plus Eigentlich hatte ein Jugendlicher am Samstag einen Termin zur Zweitimpfung in Bobingen, doch er stand vor der verschlossenen Türe des Impfzentrums. Wie das passieren konnte.

Von Carmen Janzen

Die erste Impfung gegen Corona hat Anja Spenglers Sohn bei der Aktion "mobile Impfteams" am 12. September bekommen. Vom Impfzentrum Bobingen wurde ihm ein Termin für die Zweitimpfung zugeteilt. Vergangenen Samstag, am 9. Oktober um 10.30 Uhr, sollte er sein. "Nach 40 Minuten Fahrt stehen wir in Bobingen vor verschlossenen Türen", berichtet die Mutter, die im nördlichen Landkreis wohnt. Telefonisch erreichte sie nur eine automatische Band-Ansage. Offenbar kein Einzelfall: "Mein Mann rief daraufhin bei der Bäurle-Ambulanz an. Dort wurde ihm gesagt, wir wären nicht die Ersten, die von Bobingen aus anrufen. Sehr ärgerlich, zumal die Impfquote doch noch nicht das gewünschte Niveau erreicht hat", erzählt sie.

