Jugendliche beschmieren Bobinger Spielplatz - Polizei ist ihnen auf der Spur

Zwei Jugendliche haben in Bobingen die Geräte auf einem Spielplatz beschmiert. Als die Polizei kam, waren sie schon weg. Doch sie wurden bei der Tat fotografiert.

Zwei junge Männer haben den Spielplatz und eine Hundetoilette in der Holbeinstraße in Bobingen beschmiert. Wie die Polizei berichtet, wurden die Jugendlichen gesehen, wie sie am Donnerstag um 14.35 Uhr mit einem Filzstift die Spielgeräte beschmierten. Als eine herbeigerufene Polizeistreife eintraf, waren die beiden aber schon weg.

Beschädigung in Bobingen: Die Polizei sucht Zeugen

Allerdings wurden die beiden bei der Tat von einer Zeugin fotografiert. Folgende Beschreibungen hat die Polizei nun veröffentlicht: Der kleinere Täter hat eine füllige Figur, schwarze kurze Haare, im Nacken und den Seiten ausrasiert. Bekleidet war er mit einer knielangen blauen Jeans, grauem Kapuzenpulli und schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle. Der größere hatte eine sehr schlanke Figur und war bekleidet mit einer langen grauen Hose, einem grauen Kapuzenpulli und dunklen Schuhen. Die Kapuze wurde über dem Kopf getragen.

Die Höhe des Sachschadens wird noch ermittelt. Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 bei der Polizei melden. (AZ)