Kinderchor verarbeitet Corona musikalisch

Plus In einem musikalisch-pädagogisches Theaterprojekt im Musikinstitut Piano & Voice aus Bobingen drücken Buben und Mädchen ihre Gefühle aus.

„Ich steck euch alle an, ich steck euch alle an!“ Immer lauter rufen die Kinder, strecken ihre Hände aus und stellen mit diesem feurigen Sprechkanon die Bedrohung durch das Coronavirus dem Publikum eindrücklich nahe. Das Theaterstück „Corona_20.21“ war zweimal im Rahmen der Abschluss-Werkstattkonzerte im Konzertsaal des Musikinstituts Piano & Voice zu sehen.