Bobingen

vor 57 Min.

Lastenrad mit Kühlschrank und Co.: Bobinger Jugendzentrum wird mobil

Plus Ein besonderes Lastenrad soll in Zukunft das Rückgrat des mobilen Jugendangebots in Bobingen bilden. Mit dem Fahrrad kann man sogar kochen.

Von Elmar Knöchel

"Die Hot Dogs sind gleich fertig", ruft Alex Beyer. Er hat das nagelneue Lastenrad vom nahe gelegenen Jugendzentrum auf den Rathausplatz chauffiert. Allerdings ist er nicht, wie man vielleicht meinen könnte, Würstchenverkäufer, sondern Mitarbeiter des Jugendzentrums.



Er präsentiert stolz die neueste Errungenschaft der Einrichtung. Das Lastenrad ist eine Spezialanfertigung, ausgerüstet mit allen Schikanen. Natürlich ist es ein E-Bike. Die Unterstützung durch den Elektromotor sei auch dringend nötig, berichtet Beyer. Denn es bringe einiges an Gewicht auf die Waage. Zusätzlich zum Akku für den Motor thront auf dem Gepäckträger eine Batteriekiste, die auch über die darauf befestigten Solarzellen geladen werden kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen