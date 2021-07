Lastwagenfahrer rammt Auto und macht sich aus dem Staub

In Bobingen wurde ein geparktes Auto angefahren. Offenbar stieß ein Lastwagenfahrer beim Rangieren dagegen. Es entstand ein Schaden über 6000 Euro.

Ein unbekannter Fahrer hat in Bobingen ein Auto beschädigt. Der Wagen war im Heidelbeerweg in der Bobinger Siedlung geparkt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Montag zwischen 6 und 8.15 Uhr. Vom Unfallverursacher fehlt bislang jede Spur.

Anhand des Schadenbilds gehen die Beamten davon aus, dass ein Lastwagenfahrer beim Rangieren gegen das Auto stieß. Auf der rechten Fahrzeugseite entstand ein erheblicher Schaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Zeugen, die etwas zu dem Unfall sagen können, sollten sich bei der Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 melden. (AZ)

