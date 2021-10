Bobingen

Lernpaten helfen Kindern in Bobingen

Plus Die Freiwilligenagentur vermittelt ehrenamtliche Helfer an Bobinger Schulen, um Kinder zu unterstützen. Es werden noch Lernpaten gesucht.

Von Elmar Knöchel

Gerade während der vergangenen Lockdowns taten sich Grundschulkinder oft schwer, am Ball zu bleiben. Daher überlegte sich Sabine Frenkenberger von der Bobinger Freiwilligenagentur, wie man ihnen helfen könnte. Sie stieß in anderen Gemeinden auf Projekte mit sogenannten Lernpaten. Dabei gehen ehrenamtliche Helfer in Schulen, um dort Kindern, die Hilfe brauchen, unter die Arme zu greifen. Natürlich in direkter Absprache mit den jeweiligen Lehrkräften. Das wollte sie auch in Bobingen umsetzen und machte sich ans Werk.

