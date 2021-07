Maria Gschwilm aus Bobingen versteht den Garten als Oase für Mensch und Tier

Seit 25 Jahren engagiert sich Maria Gschwilm im Bobinger Gartenbauverein. Auf der Jahreshauptversammlung wurde auch ein neues Projekt vorgestellt.

Der Vorsitzende Peter Mannes: "Wir haben so eine tolle Mosterei, da hat uns eine eigene Streuobstwiese jetzt einfach noch gefehlt." Derzeit würden alle Genehmigungen für das Projekt eingeholt, sodass man bereits im Herbst 2021 an die Umsetzung gehen könne. Und auch wenn das Mostfest im Juli noch einmal abgesagt werden musste, so hofft die Vereinsführung doch, das das restliche Jahresprogramm wie geplant durchgeführt werden könne.

Die Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Bobingen war eine der ersten, die in diesem Jahr überhaupt stattfinden konnte. In einer Präsenzveranstaltung in der Bobinger Singoldhalle konnte der erste Vorsitzende Peter Mannes eine ganze Anzahl von Mitgliedern begrüßen.

Ehrung für Maria Gschwilm aus Bobingen

Auch zahlreiche Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft waren im vergangenen Jahr aufgelaufen. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurde unter anderem Maria Gschwilm geehrt. Sie war drei Amtsperioden lang Schriftführerin im Verein gewesen. "Ich bin zum Gartenbauverein gekommen, als mich der Ehrenvorsitzende Karl Schenk, der damals noch aktiv war, und fragte, ob ich nicht Lust hätte, als Schriftführerin im Verein mitzuarbeiten", erinnert sie sich.

Da habe sie nach kurzem Überlegen zugesagt. Blumen - die habe sie immer schon gerne gewollt, und der kleine Jahresbeitrag tue nicht weh. "Dafür sorgt der Verein aber immer für ein schönes Ortsbild und bietet ein sehr aktives gesellschaftliches Leben für Jung und Alt", meint Maria Gschwilm. Mostfest, Bastelkurse, Baumschnittkurse - die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Hingucker im Ortsbild sind die Blumenkästen an den Brücken und der Pfarrkirchenmauer sowie die Blumenglocke und das Wappen.

Garten - das bedeutet für Maria Gschwilm selbst Erholung. "Mein Garten ist eine Oase für mich und für die Tiere", sagt sie und erklärt, dass bei ihr auch Vögel, Regenwürmer, Bienen und Schnecken willkommen seien. Die Bepflanzung hat sie eigens so gewählt, dass für jedes Lebewesen etwas dabei ist. Daneben sei ihr Garten aber auch Wellness- und Wohlfühlbereich, so Gschwilm. Selbst die Arbeit darin beruhige sie.

Ein reiner Steingarten - das sei nichts für sie. "Das Grün gehört für mich zur Welt dazu, ich brauche das", stellt sie fest. Besonders liebt die ehemalige Schriftführerin ihre Pfingstrosen und die Waldrebe, die sie im Frühjahr als eine der ersten Pflanzen mit ihren zahllosen Blüten erfreut. Überhaupt gebe es in jeder Jahreszeit vom Frühjahr bis zum Herbst eine schöne Ecke in ihrer Pflanzenwelt. "Und im Winter habe ich meine Vogelhäuser, die sehr rege angeflogen werden, da gibt es auch immer etwas zu sehen", sagt Maria Gschwilm.

Im Bobinger Gartenbauverein viel gelernt

Vieles, was ihre persönliche Gartengestaltung anbetrifft, hat sie aus Vereinstreffen, dem Austausch mit anderen oder dem ausliegenden Zeitschriftenmaterial bei Veranstaltungen entnommen. "Bei einem Strauchschnittkurs habe ich viel gelernt, das ich nun zu Hause anwenden kann", findet Gschwilm und lobt auch die Bastelkurse des Vereins, an denen sie gerne teilnimmt. "Da bringt man immer etwas Schönes mit nach Hause und lernt viel."

Außerdem gebe es im Verein immer jemanden, den man um Rat fragen könne. Beim Baumschnitt etwa können die vereinseigenen Baumpfleger geholt werden, ein Vorteil, nicht nur für ältere Menschen. "Einer weiß immer, wie es geht, oder hat schon Erfahrungen gesammelt", lobt Maria Gschwilm den Austausch.

Aktuell hat der Verein ein neues Projekt in Angriff genommen. Der Vorsitzende Peter Mannes: „Wir haben so eine tolle Mosterei, da hat uns eine eigene Streuobstwiese jetzt einfach noch gefehlt.“ Derzeit würden alle Genehmigungen dafür eingeholt, sodass man bereits im Herbst 2021 an die Umsetzung gehen könne. Und auch wenn das Mostfest im Juli noch einmal abgesagt werden musste, so hofft die Vereinsführung doch, das das restliche Jahresprogramm wie geplant durchgeführt werden könne.

Ehrungen