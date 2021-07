Bobingen

12:00 Uhr

Mehr Sicherheit an unübersichtlicher Kreuzung in Bobingen

Plus An der Einmündung der Lechallee in die Wertachstraße in Bobingen gibt es immer wieder gefährliche Situationen. Wie ist die Situation zu entschärfen?

Von Elmar Knöchel

Wieder einmal wird ein Verkehrsthema den Bobinger Stadtrat beschäftigen. Diesmal geht es um die Einmündung der Lechallee in die Wertachstraße. Dort kommt es laut Aussage von Stadtrat Franz Handschuh immer wieder zu gefährlichen Situationen. Schuld daran sei die unübersichtliche Einfahrt von der Lechallee, erklärt der FBU-Stadtrat. Nun diskutierte das Gremium, wie die Situation entschärft werden kann.

