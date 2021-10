Nächtlicher Familienbesuch in Bobingen endet in der Arrestzelle

Ein 26-Jähriger will unbedingt seine Familie in Bobingen besuchen - mitten in der Nacht. Weil der Mann sich nicht abwimmeln lässt, rufen die Angehörigen die Polizei.

Ein unerwünschter Besucher hat am Sonntagmorgen die Polizei in Bobingen beschäftigt: Der 26-jährige Augsburger begehrte um 2 Uhr Einlass bei seiner Familie, die im nördlichen Stadtgebiet wohnt. Die Angehörigen versuchten, den alkoholisierten Mann abzuwimmeln, was aber nicht gelang, berichtet die Polizei. In ihrer Not rief die Familie die Beamten zur Hilfe.

Eine Streifenbesatzung konnte den aufgebrachten Mann überzeugen, den Heimweg anzutreten. Allerdings hielt die Überzeugungsarbeit nicht allzu lange an, heißt es im Polizeibericht. Schon nach einer halben Stunde rief die Familie wieder an und berichtete, der Störenfried stehe wieder vor der Tür und mache Ärger. Diesmal drangen auch die Worte der Streifenbesatzung nicht mehr zu dem Mann durch. Um Straftaten zu verhüten, wurde der Mann in Gewahrsam genommen und musste den Rest der Nacht in einer Arrestzelle in Augsburg verbringen. (AZ)