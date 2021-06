Bobingen

vor 35 Min.

Neuer Kindergarten in Bobingen: Baustelle liegt noch im Zeitplan

Der Baukörper des neuen Kindergartens in der Wertachstraße ist bereits wetterfest. Türen und Fenster sind eingesetzt, die erste Dichtfolie liegt auf dem Dach.

Plus Der Termin für die Fertigstellung des Evangelischen Kindergartens in Bobingen bleibt bestehen. Beim Dorfgemeinschaftshaus in Waldberg muss umgeplant werden.

Von Elmar Knöchel

Wer dieser Tage am Neubaugebiet Point IV in der Wertachstraße vorbeifährt, kann die große Baustelle direkt an der Straße nicht übersehen. Dort entsteht der neue Evangelische Kindergarten - die Baustelle ist im Zeitplan.