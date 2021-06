Bobingen

18:00 Uhr

Neunjährige versehentlich gegen Corona geimpft: Das sind die Reaktionen

Plus Ein neunjähriges Mädchen erhält von einem Arzt am Bobinger Impfzentrum statt ihres Vaters eine Corona-Impfung. So wird der Vorfall im Netz bewertet.

Von Maximilian Czysz

Der Vorfall am Impfzentrum in Bobingen beschäftigt viele Menschen. Ein Arzt hatte versehentlich ein neunjähriges Mädchen mit dem Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer geimpft. Der Mediziner wurde sofort entlassen. Die Reaktionen von Lesern sind unterschiedlich. Sie reichen von Empörung bis hin zu Entrüstung und Verständnis. Immer wieder wird die Frage gestellt, warum der Vater nicht eingeschritten war.

