Open-Air-Festival: Nicht nur Blasmusik beim Singold-Sommer in Bobingen

Die Organisatoren des Singold-Sommers in Bobingen haben ein buntes Programm zusammengestellt.

Heute geht es los: Der Bobinger Singold-Sommer im Umfeld der Singoldhalle öffnet seine Bauzaun-Absperrung und begrüßt alle, die Lust auf Feiern an der frischen Luft haben.

Ein vielseitiges Musikprogramm lädt zusätzlich zum Besuch ein. Wie Sandra Hartl vom Kulturamt der Stadt Bobingen erklärt, habe man in diesem Jahr zusätzlich zur traditionellen Blasmusik auch versucht, andere Musikrichtungen anbieten zu können. "Der Park im Westen der Singoldhalle bietet ja auch einen bequemen Lounge-Bereich, hier haben wir uns zum gemütlichen Sitzplatz und dem Glas Wein, Prosecco oder Wasser einfach auch eine andere Musik vorgestellt."

Kulinarische Sommerschmankerl und Ballonkünstler beim Singold-Sommer

Besucher können also am Wochenende aus einem bunten Programm wählen und sich nicht nur musikalisch von allen Seiten verwöhnen lassen. Kulinarische Sommerschmankerl wie Steckerlfisch, Bosna, Leckeres vom Grill oder Pizza, frisches Staudenbier und Wein oder sprudelnder Prosecco sorgen für das leibliche Wohl. Für zusätzliche Unterhaltung, vor allem der jüngsten Festbesucher gibt es zudem mehrere Kinderfahrgeschäfte. Und als ganz besondere Überraschung wird Ballonkünstler Patrick Melzer am Samstag von 15 - 16 Uhr und am Sonntag von 14 - 16 Uhr wieder bunte Figuren aus Luftballons formen.

Das Musik-Programm beim Singold-Sommer

Freitag, 13. August

17 - 23 Uhr Stadtkapelle Bobingen , Bieranstich mit geselliger Blasmusik

Samstag, 14. August

15 - 17.30 Uhr Partyline Coverband, Partymusik, Sommersound, Latin

17.30 - 19.30 Uhr D’Schwarzachtaler Musikverein

20.00 - 23 Uhr Würzburger Blechbläserquintett, Felix Linsmeier , Bobingen

Sonntag, 15. August

11 - 14 Uhr Stadtkapelle Bobingen , Frühschoppen mit Blasmusik

14.30 - 17 Uhr Käpt'n Glück, Kaffee & Kuchen mit Musik der 20er, 30er und 40er

17.30 - 19 Uhr Nico Weber Trio, Swing, Latin, Eigenkompositionen

19 - 22 Uhr Salvatore e Rosario, Italo-Popp, Italo-Schlager

Montag, 16. August

17 - 19.30 Nico Weber Trio, Swing, Latin, Eigenkompositionen

20 - 23 Uhr Thalia Swing Band, Jazz, Bossa-Nova und Pop im Swingin' Sound

Dienstag, 17. August