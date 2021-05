Bobingen

Orgelmusik in Bobingen immer am Achten um 8 Uhr abends

In der evangelischen Kirche in Bobingen gibt es ab 8. Mai besondere Orgelandachten.

Plus In der evangelischen Kirche in Bobingen beginnt am Wochenende eine besondere Orgelreihe. Warum das ein höchst klangvolles Erlebnis wird und wer alles auftritt.

Von Anja Fischer

Als Instrument des Jahres 2021 wurde die Orgel ausgerufen. In diesem Kontext veranstaltet die evangelische Dreifaltigkeitsgemeinde Bobingen eine Reihe von Orgelandachten in der Kirche. "Seit vier Jahren haben wir unsere neue Kirchenorgel, mit der wir sehr glücklich sind. Deshalb haben wir uns überlegt, was wir zu diesem Jahr beisteuern können", sagt Pfarrer Peter Lukas. Da Konzerte nicht erlaubt sind, hat sich die Dreifaltigkeitsgemeinde überlegt, eine Reihe von Orgelandachten auf die Beine zu stellen.

