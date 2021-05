Bobingen

Paare können jetzt auch im Bobinger Schlosspark heiraten

Bisher konnte der malerische Park am Unteren Schlösschen in Bobingen nur zum Sektempfang nach der Trauung genutzt werden. Nun können Paare dort auch unter freiem Himmel heiraten.

Von Elmar Knöchel

Die Corona-Krise durchkreuzt die Heiratspläne vieler verliebter Paare. Sie müssen ihre Hochzeit wegen den geltenden Kontaktbeschränkungen verschieben oder können nur in kleinem Rahmen feiern. Am Bobinger Standesamt wurden bereits 14 Trauungen verschoben - die meisten auf den Sommer oder Herbst. Auch gab es bislang weniger Eheschließungen im Vergleich zum Vorjahr.

