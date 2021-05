Pflegekräfte im Bobinger AWO-Seniorenheim demonstrieren auf dem Balkon

Die Beschäftigten des AWO-Seniorenheims Bobingen haben auf den Balkonen der Einrichtung demonstriert. Darum ging es bei der Protestaktion.

Die Arbeitgeber hätten die Tarifverhandlungen auf unbestimmte Zeit unterbrochen, so die Gewerkschaft Ver.di in einer Pressemitteilung. Die Beschäftigten des AWO-Seniorenheims in Bobingen traten in einer aktiven Mittagspause auf die Balkone des Altenheims und schwangen die Ver.di-Fahnen, um zu zeigen, dass sie sich nicht wertgeschätzt fühlen.

Betriebsrat des AWO-Seniorenheims Bobingen fordert mehr Personal

"Die Pandemie ist noch nicht mal um, und schon sind die Beschäftigten der AWO den Arbeitgebern es nicht mehr wert, zu verhandeln", sagt Roman Martynez von Ver.di. "Wie sollen denn dann in der Zukunft noch Personal gewonnen werden? Wir fordern die Arbeitgeber auf, umgehend die Verhandlungen fortzusetzen."

Außerdem wurde auch die Politik für ihre Arbeit gerügt. "Was wir dringend benötigen, ist eine verbindliche, bundeseinheitliche Personalbemessung. Wir brauchen mehr Personal in der Altenpflege", sagt Hildegard Pfänder, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende des AWO-Seniorenheims in Bobingen. "Und dies darf nicht zulasten der Bewohner oder deren Angehörigen gehen. Wir brauchen endlich eine Pflegevollversicherung." (AZ)

