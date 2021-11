Pick-up-Fahrer verursacht Unfall auf der Bobinger Südspange

Weil ihr ein Auto die Vorfahrt nimmt, kommt eine junge Autofahrerin ins Rutschen und kracht mit ihrem Wagen in die Leitplanke. Der andere Fahrer begeht Unfallflucht.

Eine 18-jährige Autofahrerin hat auf der Südspange in Bobingen die Kontrolle über ihr Auto verloren, nachdem ihr ein anderer Wagen die Vorfahrt genommen hatte. Wie die Polizei berichtet, fuhr die Frau um 17.55 Uhr auf der Staatsstraße in südwestliche Richtung, als ein silberner Pick-up von links aus der Oberottmarshauser Straße kam. Die Frau stieg auf die Bremse und verlor dadurch auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen, der sich gegen die Leitplanke drehte.

Der Fahrer des Pick-ups hielt laut Polizeibericht an und erkundigte sich nach den Befinden der Frau, die unverletzt geblieben war. Danach setzte er sich wieder in seinen Wagen und fuhr davon. Den Sachschaden am Auto der Frau und der Leitplanke schätzt die Polizei auf 5000 Euro.

Zum Unfallfahrer liegt folgende Beschreibung vor: Er fuhr einen silbernen Pick-up mit offener Ladefläche und einem schwarzen Firmenlogo. Der Fahrer ist etwa Mitte vierzig, groß, schlank, Brillenträger und hat kurze, dunkle und zurückgegelte Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Firmenjacke mit demselben Firmenlogo wie auf dem Auto. Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 bei der Polizei melden. (AZ)