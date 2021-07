Bobingen

vor 31 Min.

Pilotprojekt der Bobinger Realschule dreht sich um Aktien und Börsenkurse

Das Auf und Ab an der Börse und die Hintergründe waren Thema eines besonderen Projekts an der Bobinger Realschule.

Plus Börsenkurse, Aktienkäufe und Geldanlagen: Den Schülern im Wirtschaftszweig in der Realschule Bobingen sind diese Begriffe nicht fremd.

Von Anja Fischer

Schüler im Wirtschaftszweig in der Realschule Bobingen hatten jüngst die Möglichkeit, beim Modellprojekt Börsenmanagement in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der Börsenvereine an deutschen Hochschulen einen „Börsenführerschein“ zu machen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

