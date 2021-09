Polizei Bobingen sucht den Eigentümer einer Motorsäge

Bei Ermittlungen in einem Mehrfamilienhaus finden die Beamten eine Motorsäge. Der vermeintliche Besitzer kann jedoch nicht erklären, woher er sie hat.

Vermisst jemand eine Motorsäge? Die Polizei hat am Freitag im Rahmen einiger Ermittlungen in einem Mehrfamilienhaus in Bobingen solch ein Arbeitsgerät gefunden.

Der vermeintliche Eigentümer, ein 32 Jahre alter Leiharbeiter, konnte laut Polizei hierfür keinen Eigentumsnachweis erbringen. Aufgrund der ungeklärten Besitzverhältnisse kann ein Diebstahl nicht ausgeschlossen werden. Falls jemand seit rund 14 Tagen eine Motorsäge vermisst, kann diese Person sich mit der Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/9606-0 in Verbindung setzen. (thia)