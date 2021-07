Polizist verfolgt Ladendieb in Bobingen und stellt ihn

Ein Mann wollte in einem Bobinger Verbrauchermarkt einen Rucksack voller Waren stehlen. Doch ein Polizist wurde auf ihn aufmerksam und stellte den Dieb.

Glücklicher Zufall: Ein Mann wollte in einem Bobinger Verbrauchermarkt einen Rucksack voller Waren stehlen. Doch ein Polizist wurde auf ihn aufmerksam und stellte den Dieb. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Montagnachmittag in der Gutenbergstraße in Bobingen.

Demnach hatte sich ein 33-Jähriger beim Bezahlen zweier Artikel an der Kasse verdächtig verhalten. Eine Angestellte wurde hellhörig und wollten in seinen voll gepackten Rucksack sehen. Doch der Mann weigerte sich, wurde laut und aggressiv.

Mann hatte Waren im Wert von 250 Euro gestohlen

Ein Polizeibeamter, der zufällig vor Ort und gerade nicht im Dienst war, wurde auf die Szene aufmerksam. Als der Mann plötzlich den Rucksack wegwarf und davonrannte, nahm der Polizist zusammen mit zwei Angestellten des Markts die Verfolgung auf.

Schließlich konnte er den Dieb in der Peter-Henlein-Straße stellen. Wie sich herausstellte, hatte der Mann Waren im Wert von über 250 Euro entwendet. Sogar den Rucksack, in dem er die Ware deponiert hatte, wollte er stehlen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch