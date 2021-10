Bobingen

Roy-Black-Gala: Anita Hegerland begeistert Fans in Bobingen

Sie standen bei der Gala zum 30. Todestag von Roy Black auf der Bühne in der Bobinger Stadthalle: Kay Dörfel und Anita Hegerland sangen "Schön ist es, auf der Welt zu sein" und erinnerten an den Riesenhit von damals.

Plus Aus ganz Deutschland kamen Gäste nach Bobingen, um an Roy Black zu erinnern. Auf der Bühne stand Anita Hegerland, die als Zehnjährige einen Welthit mit dem Schlagerstar aus Straßberg landete.

Von Elmar Knöchel

Die Karten zur diesjährigen Roy-Black-Gala waren heiß begehrt. Durften doch nur 150 Fans in die Bobinger Singoldhalle. Mehr gab das Hygienekonzept nicht her. Bis kurz vor Beginn wurde am Eingang noch auf Corona getestet. Viele Fans waren auf gut Glück gekommen und hofften geduldig darauf, doch noch irgendwie in die Halle zu kommen.

