SPD-Stadtrat wirft Bobinger Bürgermeister unfaires Verhalten vor

Plus Stadtrat Helmut Jesske beschuldigt Bürgermeister Förster, seinen Vorgänger nicht würdig verabschiedet und diesen nicht zum Sommerfest eingeladen zu haben.

Zu einer ungewöhnlich heftigen Auseinandersetzung kam es in der jüngsten Stadtratssitzung in Bobingen. Stadtrat Helmut Jesske ( SPD) fragte nach, wieso der ehemalige Bürgermeister Bernd Müller keine Einladung zum Sommerfest der Stadt erhalten habe. Dies sei unanständig, erklärte der sichtlich aufgewühlte SPD-Statdrat. Schließlich habe der langjährige, ehemalige Bürgermeister sowohl den Empfang als auch den Kulturpreis, der dort verliehen wird, überhaupt erst ins Leben gerufen.