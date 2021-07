Schüler jagen in eigenem Buch Monster durch Bobingen

Plus Die Fünftklässler der Realschule Bobingen haben gemeinsam ein Buch geschrieben. Neben den Texten haben sie auch die Bilder dazu gemalt. Den Leser erwartet eine interaktive Monsterjagd durch die Stadt.

Moritz wollte schon immer eine Monstergeschichte schreiben, erzählt er. Nun hatte er die Gelegenheit: Im Rahmen eines Projekts haben die Fünftklässler der Realschule Bobingen ein Buch geschrieben. "Es war das Homeschooling-Projekt unserer Klasse", sagt Moritz. "Jeder von uns hat ein Kapitel geschrieben."