Bauarbeiten: Züge in Bobingen und Schwabmünchen fallen aus

Zu Zugausfällen kommt es am 14. und 15. Mai an den Bahnhöfen Bobingen und Schwabmünchen. Grund dafür sind Bauarbeiten.

Wegen Bauarbeiten kommt es von Freitag, 14. Mai, bis Samstag, 15. Mai, zu Zugausfällen auf der Strecke Augsburg - Buchloe. Betroffen sind auch die Haltestellen Bobingen und Schwabmünchen. Dies teilt die Bayerische Regiobahn (BRB) mit.

Die Bauarbeiten beginnen Freitagnacht und enden am Samstag. Deshalb ist in der Nacht und den ganzen Samstag über mit Behinderungen zu rechnen. Auf der Strecke Augsburg - Buchloe - Füssen kommt es morgens bei einer Verbindung zwischen Buchloe und Bobingen zu Schienenersatzverkehr mit dem Bus. Die BRB-Züge verkehren zwischen Augsburg Hauptbahnhof und Buchloe an beiden Tagen zum Teil zu anderen Abfahrts- und Ankunftszeiten als im Regelfahrplan. Bei einzelnen Verbindungen entfallen die Haltestellen Bobingen, Schwabmünchen und Buchloe.

Welche Verbindungen betroffen sind, die Sonderfahrpläne und Infos zu den Haltestellen des Schienenersatzverkehrs gibt es auf der Seite www.brb.de.

Lesen Sie auch: