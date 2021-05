Bobingen/Schwabmünchen

03.05.2021

Patiententagebuch auf Intensivstation: Berührende Botschaften für die Zeit danach

Pflegekräfte schreiben in Bobingen und Schwabmünchen Tagebücher für Menschen auf der Intensivstation.

Von Maximilian Czysz

Normalerweise werden in einem Tagebuch ganz persönliche Eindrücke festgehalten. Patienten der Intensivstation können das nicht – sie befinden sich während der Beatmung oft im künstlichen Koma.

