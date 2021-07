Bobingen/Schwabmünchen

vor 18 Min.

Wertachkliniken haben weniger Patienten, aber unerwartet hohen Gewinn

Die Wertachkliniken in Schwabmünchen und Bobingen haben 2020 einen unerwartet hohen Gewinn gemacht.

Plus Im Pandemiejahr 2020 konnten die beiden Krankenhäuser in Bobingen und Schwabmünchen ein hervorragendes Ergebnis erzielen. Wie das gute Ergebnis zustande kam.

Von Elmar Knöchel

Die Wertachkliniken sind ein unverzichtbarer Faktor in der medizinischen Grundversorgung im südlichen Landkreis. Da sind sich die Verantwortlichen der Städte und die Verantwortlichem im Landkreis einig. Um so erfreuter nahm man das hervorragende Geschäftsergebnis aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr zur Kenntnis. Trotz sinkender Fallzahlen, im Jahr 2020 waren insgesamt 1337 Patienten weniger in den beiden Kliniken, konnte ein Jahresgewinn von rund 1,7 Millionen Euro erwirtschaftet werden.

