Seniorin verwechselt Bremse mit Gaspedal: 10.000 Euro Schaden

Eine Seniorin hat beim Ausparken die Pedale verwechselt. Dabei verletzte sie eine Person leicht und verursachte einen Schaden von schätzungsweise 10.000 Euro.

Am Donnerstagvormittag kam es auf dem Parkplatz eines Geschäfts in der Gutenbergstraße zu einem Unfall, weil eine 88-jährige Frau das Brems- mit dem Gaspedal verwechselte. Die Seniorin war gerade dabei auszuparken, als eine andere 65-jährige Frau mit ihrem Pedelec vorbeifuhr und ihr Rad am Fahrradständer abstellte. Dadurch erschrak die Seniorin anscheinend so heftig, dass sie die Pedale im Auto verwechselte.

Seniorin vertauscht Pedale auf Bobinger Parkplatz

Anstatt beim Rückwärtsfahren zu stoppen, schoss ihr Auto deshalb geradeaus gegen den Fahrradständer und anschließend gegen die Wand des Geschäfts. Glücklicherweise bemerkte die 65-jährige Pedelac-Fahrerin das Malheur und konnte dem Auto noch teilweise ausweichen. Dennoch erwischte die Seniorin ihren rechten Fuß. Dabei erlitt die Fahrradfahrerin eine blutende Risswunde, die der Rettungsdienst behandeln musste. Vorsorglich wurde sie auch in die Wertachklinik nach Bobingen gebracht.

Der Seniorin passierte nichts. Ihr Auto, das Pedelec, zwei weitere Fahrräder, der Fahrständer und auch das Geschäft wurden bei dem Unfall aber erheblich beschädigt. Insgesamt entschand so ein Schaden von schätzungsweise 10.000 Euro. (AZ)