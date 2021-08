Bobingen Siedlung

Geschlossen, geöffnet: Das Hin und Her um den Supermarkt

Plus Mal hat er zu, dann wieder auf - das Hin und Her um den Supermarkt in der Bobinger Siedlung sorgt für Verwirrung. Was dahinter steckt.

Von Elmar Knöchel

Um den Lebensmittelmarkt im Wertachzentrum an der Winterstraße müssen die Bewohner der Siedlung seit Längerem fürchten. Immer wieder war der Markt in den letzten Monaten kurzfristig für einen Tag oder auch mal nur einen Nachmittag geschlossen worden. Dann hatte Betreiber Frank Böhm aus gesundheitlichen Gründen den Pachtvertrag gekündigt. Seitdem ist die Zukunft des Marktes ungewiss.

