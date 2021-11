Bobingen

Städtische Gebäude sollen in Bobingen mehr grünen Strom produzieren

Auf dem Dach des Kita-Neubaus in der Wertachstraße soll demnächst eine Test-Photovoltaikanlage eines Leipheimer Unternehmers installiert werden.

Plus Lange Zeit galt der Betrieb von neuen Photovoltaikanlagen auf städtischen Dächern als unrentabel. Warum sich das jetzt ändern könnte.

Von Elmar Knöchel

Wie in anderen Gemeinden gibt es in Bobingen viele Gebäude, die in städtischer Hand sind. Soll auf den Dachflächen jetzt Photovoltaik installiert werden?

