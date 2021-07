Bobingen

11:55 Uhr

Sterbebegleitung ist stärker ins Bewusstsein der Menschen gerückt

Plus Seit 20 Jahren ist die Gruppe in Bobingen in der Sterbebegleitung aktiv. Das von ihr betreute Schmetterlingsgrab auf dem Bobinger Friedhof gibt es seit zehn Jahren. Das war Anlass für eine Feier in der Mittleren Mühle.

Von Elmar Knöchel

20 Jahre seien ein guter Zeitpunkt, um zurückzuschauen, ob die Hospizgruppe ihren Zweck, zu dem sie gegründet worden war, auch erfüllt habe. So begann Mirela Wollner, Vorsitzende der Bobinger Hospizgruppe, ihre Ansprache.

