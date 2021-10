Bobingen-Straßberg

06:30 Uhr

Fans erzählen: Wie nach Roy Blacks Tod die Tränen flossen

So wie auf dieser Grabplakette haben Fans ihren Star in Erinnerung.

Plus Am Wochenende sind 30 Jahre vergangen, seit Roy Black gestorben ist. Gertrud Münstermann erinnert sich noch genau an die Nachricht vom Tod der Schlagerlegende.

Von Maximilian Czysz

Vor 30 Jahren starb Roy Black. An den bekanntesten Sohn Bobingens, der den bürgerlichen Namen Gerhard Höllerich trug, erinnern sich viele Fans. Auch Gertrud Münstermann gehört dazu. Sie hat über die Jahre eine große Roy-Black-Sammlung aufgebaut. Dazu gehört auch ein kurioses Stück.

