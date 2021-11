Bobingen

vor 17 Min.

Streitthema Verkehr: Das sagen Bobingens Bürgermeister und die Stadträte

Plus Auf der Bürgerversammlung gab es teils heftige Vorwürfe in Sachen Verkehr in Bobingen. So reagierten der Bürgermeister und die Stadträte.

Von Elmar Knöchel

Teils heftige und auch emotionale Kritik gab es an den Bobinger Stadtspitzen bei der Bürgerversammlung. Das Thema, das die Bürger am meisten beschäftigt, war der Verkehr. Bahnhofstraße, Hochstraße, Wertachstraße und Krumbacher Straße - das sind die Brennpunkte. Die Kritik an Bürgermeister und Stadtrat gipfelte im Vorwurf, dass die Bobinger Stadtspitzen mit dem Leben der Kinder spielten und persönlich verantwortlich seien, sollte etwas passieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen