Bobingen

vor 58 Min.

Supermarkt in der Bobinger Siedlung bleibt bis Ende Oktober geschlossen

Plus In den nächsten Wochen wird das Einkaufen für die Bewohner der Siedlung mühsam. Denn der Supermarkt soll frühestens Ende Oktober wiedereröffnen.

Von Elmar Knöchel

Nun ist der Supermarkt in der Siedlung in Bobingen erst einmal zu. Der bisherige Betreiber des Ladens in der Siedlung hat sein Geschäft geschlossen. Der neue Inhaber, Michael Gschrei, steht zwar schon in den Startlöchern, aber er will noch kleinere Umbauten und Verschönerungen durchführen. "Es gibt viel Organisatorisches zu klären", sagt der neue Chef. Das brauche Zeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen