Trotz Traumstart beim TSV Bobingen: Kapitän bleibt bescheiden

Plus Alle drei Auftaktspiele gewonnen - der TSV Bobingen freut sich über den guten Start in die Saison. Der Kapitän des Bezirksligisten bleibt aber vorsichtig.

"Natürlich ist es ein toller Start, aber letztlich haben wir erst drei Spiele gewonnen", sagt Christopher Detke, Kapitän des TSV Bobingen, zu den erfolgreichen Auftaktspielen seiner Mannschaft. Ihm ist es jedoch noch viel zu früh, von neuen Saisonzielen zu sprechen. Man hatte vor Beginn der Saison als Ziel ausgegeben, in der oberen Tabellenhälfte mitzuspielen und nicht in die Nähe der Abstiegsränge zu geraten. Das bleibe auch weiterhin das Ziel.