Bobingen

vor 33 Min.

Umweltaktion: Kinder aus Straßberg sammeln Plastik

Plus Plastikmüll haben Kinder im Bobinger Stadtteil Straßberg gesammelt und dabei gelernt, wie man den vermeiden kann.

Von Anja Fischer

Mit dem Bollerwagen zogen die Kinder der Kita Kleine Farm in Straßberg in der vergangenen Woche durch den Ort und sammelten die gelben Säcke ein. Eltern mit Autos halfen zusätzlich mit und packten die Müllberge in die Kofferräume. Der gesamte Plastikmüll Straßbergs aus zwei Wochen landete schließlich im Hof der Kleinen Farm. Ein riesiger Berg, vor dem die Kita-Kinder am Ende staunend standen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

