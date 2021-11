Unbekannte demolieren Parkbänke in Bobingen

Unbekannte Täter haben im Bobinger Singoldpark zwei Bänke demoliert.

In der Nacht von Sonntag auf Montag seien im Singoldpark zwei Parkbänke mutwillig beschädigt worden, berichtet die Polizei. Bisher nicht bekannte Täter haben die beiden Parkbänke, eine davon südlich der Anicher Straße und eine am Wasserspielplatz, mit Gewalt aus den Verankerungen herausgerissen und in die Singold geworfen. Der Schaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf rund 500 Euro und muss vom Bauhof der Stadt Bobingen wieder instand gesetzt werden.

Die Polizeiinspektion Bobingen bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden. (AZ)