Unfall in Bobingen: Radfahrerin überschlägt sich

Ins Krankenhaus gebracht werden musste eine Radlerin nach einem Unfall in Bobingen.

Laut Polizeibericht fuhr die 45 Jahre alte Frau am Mittwoch gegen 15.45 Uhr mit ihrem Fahrrad den Venusberg in Bobingen hinab. Dabei bremste sie zu stark mit der Vorderradbremse, sodass sie sich überschlug und zu Boden stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Frau mit Schürfwunden am Kopf in die Wertachklinik Bobingen, wo sie eine Nacht zur Überwachung blieb. (SZ)