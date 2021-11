Unfall in Bobingen: Wer hatte wirklich grün?

Auf einer Kreuzung in Bobingen sind zwei Autos zusammengestoßen. Beide Fahrer reklamieren für sich, dass die Ampel grün angezeigt hat. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei Autos sind am Samstagabend im Bereich der Kreuzung Hochstraße/Bahnhofstraße zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 39-Jähriger gegen 20.15 Uhr von der Lindauer Straße geradeaus über die Kreuzung fahren. Ein 43-jähriger Mann wollte aus der Bahnhofstraße geradeaus in die Krumbacher Straße. Beide Autofahrer gaben an, dass ihnen die Ampel grün angezeigt hatte.

Die Polizei hofft nun, dass Menschen die Situation beobachtet haben und bei der Aufklärung des Hergangs helfen können. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro. Zeuginnen und Zeugen sollen sich unter Telefon 08234/9606-0 melden. (AZ)