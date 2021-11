Unfallfahrer hinterlassen in Bobingen Schaden und flüchten

Zwei Fälle von Unfallflucht gab es in den vergangenen Tagen in Bobingen. In einem Fall entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 9 Uhr, wurde ein in der Max-Fischer-Straße (auf Höhe der 10er-Hausnummern) ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter Pkw angefahren, berichtet die Polizei. An dem BMW entstand dadurch auf der Fahrerseite ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug liegen derzeit nicht vor.

Am Dienstag wurde um 6.45 Uhr festgestellt, dass in der Krumbacher Straße auf Höhe der Singoldbrücke ein Verkehrszeichen umgefahren wurde, das auf einer Verkehrsinsel stand. Die genaue Tatzeit lässt sich nicht eingrenzen. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile des flüchtigen Fahrzeugs sichergestellt werden, sodass dadurch möglicherweise Hinweise auf den Unfallverursacher gewonnen werden können. Der entstandene Sachschaden wird auf 350 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise zu beiden Fällen unter der Telefonnummer 08234/9606-0. (SZ)