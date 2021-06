Bobingen

10:50 Uhr

Unfallfahrer macht sich in Bobingen aus dem Staub

Die Polizei sucht einen Unfallfahrer, der am vergangenen Montag am Impfzentrum in Bobingen ein Auto angefahren hat.

Wie die Polizei berichtet wurde am Montag gegen 10.15 Uhr ein Toyota vor dem Impfzentrum in der Pestalozzistraße angefahren und dabei hinten rechts beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro. Die Fahrzeughalterin fand später eine schriftliche Nachricht an ihrem Pkw vor, in der aber lediglich auf den Unfall hingewiesen wurde. Ein Name oder eine telefonische Erreichbarkeit dieses möglichen Unfallzeugen war nicht hinterlassen worden. Dieser ist derzeit, wie auch der Unfallverursacher, unbekannt. Die Polizeiinspektion Bobingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08234/9606-0. (AZ)

