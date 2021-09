Unterschriftensammlung: Kinder bekommen ihren Skaterplatz

Plus Die Aktion von Straßberger Kindern und Jugendlichen zeigt Wirkung. Die Planungen für das Projekt sollen fortgesetzt werden.

200 Unterschriften haben die Kinder und Jugendlichen aus Straßberg gesammelt und an Bürgermeister Klaus Förster übergeben. Das Ziel: Im Bobinger Stadtteil Straßberg soll ein Skaterplatz gebaut werden.